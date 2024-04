Tras intensos días de búsqueda, la suboficial Nicole Mesía Castro fue encontrada en la ciudad de Cusco este jueves. El ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, junto al general de la PNP, Aldo Ávila, ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el hallazgo en medio de una situación de misterio por su ausencia.

Como se recuerda, el pasado 18 de abril la suboficial PNP Nicole Aurora Mesía Castro salió de su hogar en San Juan de Lurigancho con destino a su centro de labores. La agente nunca llegó a la Divpol Este 1, donde labora. Tras una intensa búsqueda, a las 10:45 am. Fue encontrada en Cusco.

El ministro Ortiz Acosta destacó el esfuerzo conjunto que llevó al éxito de la operación: “Al tener la certeza de que era Nicole, pusimos nuestro esfuerzo y hoy, en Cusco, fue ubicada en buen estado de salud y se está haciendo todas gestiones correspondientes para traerla a Lima”.

El general Aldo Ávila explicó el proceso de búsqueda, resaltando la colaboración entre diferentes instituciones: “Toda la PNP ha venido trabajando en equipo. Hemos estado haciendo un seguimiento y con medios propios de la institución policial se unió con todas las instituciones desplegadas en la ruta que nos estaba trazando el recorrido que tenía ella (Nicolle Mesía)”.

Ávila también anunció que la suboficial llegaría a la capital en un vuelo comercial, acompañada por personal policial de la región Cusco: “Según el procedimiento para ubicación de personas desaparecidas. En un vuelo comercial, posiblemente en horas de la tarde o a primera hora, acompañada del personal policial de la región Cusco, estará llegando a la región Lima”

El viceministro Juan José Santiváñez aseguró que la agente del orden no fue secuestrada y que se le halló “caminando por su propia libertad” en las inmediaciones del pasaje Las Palmeras de la Urb. La Florida, distrito de Wanchaq, Cusco. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la salud mental de la agente, ya que el general Ávila optó por no pronunciarse al respecto.





En declaraciones a RPP, Mía Fernández, familiar de la suboficial Nicole Mesía Castro, expresó su reconocimiento hacia ella y señaló que, a primera vista, no se encontraría en buen estado de salud.

“Familiares, yo la reconozco. No se encuentra en buen estado. Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto”, manifestó Fernández.

Al ser consultada sobre si había mantenido algún tipo de contacto con el padre de la joven, Fernández respondió: “Todavía no he hablado con él (padre de Nicole). Ya cuando salga hablaré con él y celebraremos. Todavía no me he comunicado con ella”.

Tras los comentarios del viceministro de orden interno del Mininter, Juan José Santiváñez, sobre un posible proceso por abandono de sitio, Fernández precisó que la defensa legal de Mesía Castro se encargará de ello, ya que su familiar no se habría desplazado por voluntad propia.

“Eso ya lo verá la parte legal de nosotros, porque ella por su voluntad propia no ha viajado a ningún sitio. A ella la han llevado. Ella salió con su bolso, como se ve en las cámaras, como todos los días. Eso en la parte legal se va a ver”, finalizó.





