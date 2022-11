Morat es otra de las bandas musicales que logró obtener un reconocido lugar dentro del ambiente artístico en poco tiempo, miles de fanáticos se les fueron sumando con el pasar del tiempo. Ahora gracias a su fama están de gira mundial, y llegarán hasta Lima para sus tres conciertos. De esta manera, la productora Fans & Music Entertainment anunció el cambio de sede por tercera vez y miles fans del grupo colombiano les reclamaron por su gestión.

Los cantantes aterrizarán para ofrecer conciertos en el mes de noviembre los días 29 y 30, y finalmente se despiden de Lima el 1 de diciembre para luego viajar hasta Arequipa y subirse al escenario del Jardín de la Cerveza el 3 y 4 de diciembre.

Ante ello, la agrupación ya no cantará ni en Arena Perú, ni en la Explanada Olguín, sino en Arena 1 de Costa Verde, San Miguel, el cual cuenta con un aforo de 23 mil personas. “Lamentamos mucho este nuevo cambio de local”, expreso la empresa en Instagram.

Ante ello, los fans expresaron su molestia a Indecopi en redes sociales: “No pueden permitir que la empresa Fans & Music haga conciertos en el Arena 1, es súper cerrado y no hay ni ventilación, para el concierto de Karol G fue un peligro total”, “Es todo cerrado y no hay salidas”, “Una carpa colocada sobre arena, no hay accesibilidad”, “No hay posibilidad de evacuación en caso de emergencias”, escribieron algunos usuarios en redes sociales.

MORAT VA AL ARENA 1

Una carpa colocada sobre arena, no hay accesibilidad (el puente peatonal más cercano está cerrado) ni manera de llegar con transporte público. No hay posibilidad de evacuación en caso de emergencias.

Defensa civil de la @MuniLima ha declarado viable esto?? pic.twitter.com/2Yj6dmXzfE — Egna (@AnnHmps) November 26, 2022

¿Qué pasará con Arena Perú?

De acuerdo con el comunicado publicado por Arena Perú, el local pasará a una restructuración. “Esta pausa servirá para desarrollar las mejoras necesarias en el recinto, tomando en cuenta los comentarios del público y autoridades”, manifestaron.