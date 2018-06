Cesar Augusto Alva Mendoza , el asesino confeso de niña Jimenita que fue violada y carbonizada en un calle de San Juan de Lurigancho , fue trasladado al penal de máxima seguridad de Cochamarca , en Pasco, junto al asesino de Eyvi Ágreda.



Durante el traslado, en una conversación con Panorama, el denominado 'Monstruo de la bicicleta', reveló que no fue el único que participó de la horrenda violación y asesinato. "Yo solo no he sido, hay uno más. El día del juicio voy a decir quién es", aseveró sin rastro alguno de remordimiento.

Al ser consultado por qué protege a su presunto cómplice, Alva Mendoza lo justificó así: "Porque está en otra cosa, yo sabía lo que se venía". Asimismo, descartó tener algún vínculo con los policías de la comisaría donde fue vista Jimenita por última vez. "Solo peloteaba con ellos, nada más" , aseguró.



ESCABROSOS DETALLES

​

El confeso asesino admitió haber pasado la noche con el cuerpo de la pequeña pensando qué haría para deshacerse de el. Después le prendió fuego y lo arrojó a unos metros del cuarto que alquilaba en el citado distrito.



"(Jimena) llegó cadáver a mi casa. La violamos y asfixiamos. A las 11 de la noche saqué (su cuerpo) al balcón y las 3 de la madrugada lo dejé en la esquina. El otro (que participó del asesinato) vino, me silbó y la saqué en un costal, la dejé en una esquina" , contó.