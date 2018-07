Mónica Sánchez: "En una noche como esta no hay ideología o religión que nos separe"

La actriz Mónica Sánchez y la periodista Claudia Cisneros mostraron su rechazo a la corrupción enquistada en el sistema judicial, motivo por el cual salieron a marchar esta tarde en la Plaza San Martín.

En diálogo con Perú21, Mónica Sánchez dijo que esta noche la ciudadanía hace un deslinde con la corrupción y, como pocas veces, se ha llegado un consenso a nivel nacional.

"Yo creo que es un tiempo de consenso a nivel ciudadano. Es tiempo de ejercer el poder de la ciudadanía porque es un derecho que recién algunas personas empiezan a distinguir como amable. Creo que en una noche como esta no hay ideología, creencia o religión que realmente nos separe. Creo que hay un solo consenso 'están secuestrando la justicia en nuestro país'", dijo la actriz.

Además, dijo que "como ciudadania le decimos basta a un puñado altamente corrupta y profundamente indecente".

Por su parte Claudia Cisneros agregó que "no queremos que el poder que le damos a las autoridades sea utilizado para alimentar una mafia y estructura corrupta que nos niega la justicia y el futuro. Sin una justicia limpia predecible no hay república, no hay nada".