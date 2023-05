Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) ha publicado su Informe Snacking Made Right del año fiscal 2022, en el que avanza en el progreso de sus prioridades ESG (Environmental, Social, and Governance) y cumple con la misión de la compañía de liderar el futuro de los snacks.

Dentro de este reporte de sostenibilidad, la compañía a cargo de la producción y comercialización de marcas como OREO, Chips Ahoy!, Ritz, Club Social y FIELD, destaca el caso de su planta en Lima-Perú, la principal de producción de toda la región andina. Ésta ha reducido su consumo de agua en un 21%, con respecto a la línea base de 2018, mediante la mejora de los sistemas de recuperación de agua tratada.

“Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y de nuestra meta de reducir el uso total de agua en los procesos de manufactura en un 10%, hemos instalado un equipo de ósmosis inversa en la caldera de la planta que reduce los minerales disueltos en el agua local, que es muy dura. Lo que, a su vez, reduce la cantidad de purga de agua necesaria y el consumo de agua.”, destaca Enrique Legorreta, director de la Planta Lima de Mondelēz Perú.

Mondelez International, en su planta de galletas ubicada en Lima, ha ejecutado proyectos que han permitido conseguir un ahorro de más de 45,005 m3 en lo que va del año 2023. Estas iniciativas de la compañía responden a la misión de MDLZ de ofrecer el snack correcto, hecho de la manera correcta.

Más iniciativas sostenibles

La empresa viene trabajando con el fin de generar el menos consumo de agua y contar con una política de residuos cero. Es por ello que han implementado procesos de osmosis inversa, conexiones en el sistema sanitario y de regadío, y la recuperación de vapor en el sistema de transferencia de calor para lograr la reutilización del agua tratada en su totalidad. Durante el presente año, la compañía continuará automatizando procesos para generar mayor eficiencia.

Sobre el reporte de Sostenibilidad

El informe forma parte de la meta más amplia de la empresa de proporcionar información transparente y medible a sus grupos de interés sobre sus objetivos, políticas, iniciativas y programas de ESG, mientras busca amplificar y acelerar la visión de sostenibilidad de la empresa de ayudar a crear un futuro en el que la gente y el planeta prosperen juntos.