La Molina pide facultades a Municipalidad de Lima para fiscalizar vehículos de carga pesada

El alcalde de La Molina , Álvaro Paz de la Barra, solicitó facultades a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que sus fiscalizadores puedan controlar la medida impuesta por su comuna sobre la restricción de tránsito de vehículos de carga pesada en algunas zonas de ese distrito.

Reiteró que la comuna capitalina debe “empoderar” a sus distritos para que puedan realizar la fiscalización de tránsito de esas unidades.

“Nosotros hemos dicho y seguimos sosteniendo que es importante que Lima comience a empoderar a sus distritos para ejercer una optimización en cuanto a la gestión. Requerimos que nuestros inspectores de tránsito distritales puedan ejercer fiscalización en cuanto a la circulación de transporte pesado”, manifestó a RPP Noticias.

Paz de la Barra dio tales declaraciones durante la ceremonia por los 54 años de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), llevado a cabo en el municipio de La Molina.

Pese a que los fiscalizadores de La Molina no tienen facultad para controlar las unidades pesadas, la restricción se aplica desde el último jueves en el perímetro comprendido entre las avenidas Separadora Industrial, Las Palmeras, Javier Prado, Vía Evitamiento y Los Ingenieros.

Los vehículos de carga pesada no pueden transitar desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Los conductores que no respeten la restricción deberán pagar una multa de S/840. La fiscalización estará a cargo de la Policía Nacional, con apoyo de la Subgerencia de Transporte y Tránsito de La Molina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: