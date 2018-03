Albañil falleció tras caer del cuarto piso de un edificio en La Molina [VIDEO] La hija del fallecido, quien prefirió no identificarse, aseguró que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias y resaltó que el dueño del departamento no quiso llevar a su padre en su carro.

- / - Según la hija de Yacta Félix, su padre seguía vivió cuando cayó del edificio y la ambulancia que lo auxilió llegó dos horas después de lo sucedido. (GETTY) - / - Se espera la llegada de la Fiscalía y al lugar para que se continúen las investigaciones correspondientes del caso. (RPP Noticias) - / - El hombre, quien no se encontraba con los implementos de seguridad necesarios, estaba trabajando en una vivienda de la edificación cuando ocurrió el accidente. (RPP Noticias) - / -