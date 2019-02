Miss Trujillo denuncia que intentaron violarla durante fiesta con 'chicos reality'

Claudia Meza , Miss Trujillo 2019, ha denunciado en la comisaría de Asia haber sido víctima de un intento de violación durante una fiesta con 'chicos reality'. Ella declaró haber sido dopada por uno de los asistentes y que le impidieron salir del lugar.

La reina de belleza de 21 años contó que fue invitada por Nicola Porcella a ser parte de una parrillada. Esta reunión se realizó el 25 de enero en la casa de Faruk Guillén Giadalah, en el condominio Casa del Campo.

En su relato, Claudia indicó que ella y otras chicas fueron obligadas a tomar shots de jäger, que presuntamente habrían estado adulterados.

"El señor Nicola Porcella, en compañía del señor Bruno Pisano, estaban exigiendo de una en una para que tomen el shot de jagger, no aceptando un no como respuesta. (...) El señor Porcella exigió que tomara otro por no haberme visto tomar el primero", dijo en su declaración a las autoridades.

"¡NOS QUIEREN VIOLAR!"

Agregó que en un momento de la noche se encontró con Paula Ávila, también modelo, y que ella le alertó sobre la situación. "¡nos han drogado, nos quieren violar!".

Luego se desvaneció y tuvo que ser reanimada por Porcella y Daniella Arroyo. Intentó de salir de la casa, pero —según consta en la denuncia policial— Alexi Collazos lo impidió.

No me dejó salir, quitándome la cartera... Me quedé sentada en un mueble tomando gaseosa, luego Faruck (dueño de la casa) se sienta a mi lado (...) Faruck me arrancó el teléfono y comenzó a escribir como si fuera yo.

Claudia Meza asegura no recordar cómo llegó al dormitorio del dueño del inmueble, compañero de Nicola Porcella.

"Lo único que recuerda la recurrente es que el señor Faruck se encontraba acostado a su lado en la cama, forzándola, queriendo aprovecharse de ella. Para luego escuchar que tocaron la puerta insistentemente, la cual se encontraba con llave. Es el momento que me paré y salí de la habitación. Estando despierta todo el día... hasta que llegó un taxi para llevar a las chicas a comer al boulevar de Asia", se lee líneas más abajo en el documento.

La denuncia fue interpuesta contra Faruk Guillén el 13 de febrero por los presuntos delitos de violación de la libertad sexual en grado de tentativa. También pasó por los exámenes legistas al igual que Paula Ávila.

La modelo ha recibido el respaldo de Jessica Newton, quien la acompañó a la comisaría de Asia y enfatizó en que "no se deben minimizar los hechos".

"Estas cosas se tienen que denunciar, porque no es normal que alguien se tome la libertad de hacer cosas que no son correctas y que las chicas, por temor, se queden calladas", indicó.

