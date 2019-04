Colectivo 'Con mis hijos no te metas' exhibe carteles en puentes de la Vía Expresa y en regiones [FOTOS]

El colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ instaló esta mañana carteles en varios puentes de la Vía Expresa (de Barranco al Cercado de Lima), y en otras infraestructuras peatonales de otros distritos de la capital.

Los carteles se exhiben en calles de Los Olivos, El Agustino, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, La Molina, Lince, entre otros. Incluso en una de las imágenes se muestra que uno de los mensajes es sujetado por un grupo de personas en la estación Villa María del Metro de Lima, ubicada en la interseccion de las avenidas Pachacutec con Santa Rosa, en Villa María del Triunfo.

Villa Maria del Triunfo | Estación Villa Maria #ConMisHijosNoTeMetaspic.twitter.com/SF7PfUTODK — Con Mis Hijos No Te Metas (@CMHNTM) 25 de abril de 2019

Los carteles muestran mensajes contra el enfoque de género, el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Educación, Flor Pablo. Esto a raíz de la publicación de un libro con contenido sexual que fue distribuido a los alumnos del tercero de secundaria de colegios públicos del país.

“Vizcarra, no promuevas la perversión sexual y los abortos”, “Vizcarra, no corrompas la educación de los niños”, “Vizcarra, no a la pornografía en los colegios”, “Vizcarra, no promuevas perversión sexual y los abortos”, “Congreso, saquen la ideología de género del Perú”, “Ministra Flor Pablo, no a la orgías escolares”, son algunos mensajes.

San Isidro | Puente Hotel Westin #ConMisHijosNoTeMetaspic.twitter.com/1Xc7e8zGes — Con Mis Hijos No Te Metas (@CMHNTM) 25 de abril de 2019

Esta acción también es replicada en Piura, Cajamarca, Cusco y San Martín y otras regiones.

- Encuesta sobre enfoque de género -

Una encuesta de El Comercio-Ipsos, reveló que el 82% de peruanos se encuentra a favor del enfoque de género, mientras un 21% considera que “confunde a los niños con ser hombre o mujer”.

El sondeo publicado hoy detalló que un 52% de peruanos entiende el enfoque de género como un enfoque de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Además, de ser un enfoque de tolerancia y de enseñanza de la sexualidad.