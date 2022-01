Dos perros fueron protagonistas y calificados de “héroes”, la noche del último jueves, cuando se enfrentaron a delincuentes en un intento de asalto a su dueña que vive en la calle Los Álamos, en Comas . Las mascotas de nombre ‘Chatarro’ y ‘Wilson’ defendieron a esta miembro de la familia Hijonosa Sotomayor y evitaron que se concrete el delito.

La señora Esther contó que ella estaba parada en la puerta de ingreso de su casa usando su celular porque esperaba la llegada de una mercadería, cuando de pronto fue sorprendida por dos ladrones que iban a bordo de un mototaxi.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad y compartidas por Canal N se puede ver el preciso momento en que uno de los malhechores baja del vehículo para encañonar a la agraviada, pero los canes comenzaron a ladrar provocando que el ladrón se asuste y siga corriendo.

Dos perros fueron protagonistas y calificados de “héroes”, la noche del último jueves, cuando se enfrentaron a delincuentes en un intento de asalto a su dueña que vive en la calle Los Álamos, en Comas.

“Esperaba mi mercadería para descarar y de pronto aparece ese mototaxi y se pone frente a mí, pero gracias a Dios, mis dos mascotas me defendieron y se enfrentaron. No dejaron que ellos [ladrones] se acerquen a mi lado, y no me pasó nada”, contó la señora Esther.

La víctima de intento de asalto comentó que ‘Chatarro’ es un perro que ha sufrido dos atropellos y ha logrado sobrevivir. “Siempre ha caminado conmigo y lo aprecio bastante. Ellos me han ayudado ayer, por ello no me ha sucedido algo grave y siempre tendré en mente a mis dos perros”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

El alza de contagios debido a la variante ómicron preocupa al sistema de salud. Por ese motivo el Minsa agiliza estrategias para contener los contagios y evitar un colapso.