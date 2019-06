Sujeto que apuñaló a joven en Miraflores es declarado inimputable

“Me siento muy indignada con la decisión de la Corte Superior, de declararlo inimputable, habiendo todas las pruebas de lo que me hizo. Casi me muero. ¿Qué? ¿Eso no vale? ¿O qué estaban esperando, que me mate para que recién puedan sentenciarlo?”.

Así de indignada se mostró Elizabeth Fernández Flores tras conocer que la Segunda Sala Penal declaró ayer inimputable a Luis Pazos Chumo, el sujeto que la acosaba y que, finalmente, el 3 de mayo de 2018, la apuñaló en un banco de Miraflores.

Dicho tribunal dictó una medida de seguridad de internamiento de 15 años en el Área de Salud Mental del penal de Lurigancho para Pazos Chumo, quien fue procesado por intento de feminicidio.

Según Franko Mejía, abogado de la víctima, Luis Pazos será sometido, cada seis meses, a peritajes psiquiátricos. Aseguró que si los médicos consideran que se encuentra recuperado, puede salir en cualquier momento.

“El Poder Judicial no me está dando la seguridad de que esta persona cumpla el internamiento, que es de 15 años, porque será evaluado cada seis meses. Si ven que está bien, puede salir”, manifestó Elizabeth Fernández.

Lo que esperaba la joven –quien ha quedado con serias secuelas tras el ataque– es que se le condene a 20 años de prisión. “Jamás me van a devolver mi tranquilidad y mi estabilidad emocional”, declaró a Perú21.

Por su parte, Mejía afirmó que la sala no tomó en cuenta el peritaje psicológico que se le practicó a Pazos Chumo el mismo día del intento de feminicidio. “Claramente señalaba que se encontraba lúcido”, recalcó.

En su lugar, sostuvo que el fallo se basó en un informe psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal que fue realizado en marzo de este año, en apenas 45 minutos.

La Fiscalía, que había pedido 15 años para este sujeto, presentó recurso de nulidad.

SABÍA QUE

-Según el penalista Mario Amoretti, para determinar la pena de un procesado se debe tomar en cuenta el estado de salud mental que este presentaba al momento de cometer el delito.

 -Según el Instituto de Medicina Legal, Pazos Chumo padece de “trastorno esquizoafectivo”.