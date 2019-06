Miraflores pondrá pantalla grande para el partido Perú - Brasil

Atención hinchas. La Municipalidad de Miraflores volverá a instalar una pantalla gigante en la avenida Oscar R. Benavides (ex Diagonal) para que las personas puedan disfrutar del partido Perú – Brasil. No obstante, advirtió que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas.

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) decidió tomar esta medida para mantener el orden y la seguridad en la zona. De esta manera los asistentes disfrutarán del tercer partido de la selección peruana en la Copa América 2019 que se iniciará a las 2:00 p.m.

Asimismo, el municipio informó que se cerrará el tránsito vehicular en la citada avenida debido a la instalación de la pantalla y a las obras de pavimentación que se ejecutan en el lugar.

Por ello, los conductores que se dirijan al Malecón 28 de Julio o a la Bajada Balta, deberán tomar la avenida José Pardo y luego las calles Jorge Chávez y José Gálvez.