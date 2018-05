La joven María Fernández Flores, que fue acuchillada por su ex pareja Luis Pazos Chumo en la agencia bancaria donde trabajaba ubicada en Miraflores , denunció que la intención de su victimario era matarla.

María dio estas declaraciones a RPP desde la clínica Good Hope, donde se está recuperando, y aprovechó la oportunidad para pedir justicia a las autoridades.

Aclaró que las autoridades no la tomaron en serio cuando fue a presentar su denuncia por acoso, días antes del terrible suceso.

"Hoy he sido yo, mañana quién será. Las leyes deben ser más drásticas para todos (...) Yo lo denuncié (por acoso sexual) porque sentí miedo por la actitud que tenía conmigo los últimas semanas, pero me dijeron que como no me robó nada, ni me quitó mis pertenencias no podían detenerlo. No me tomaron en serio", señaló María Fernández.

"Él me atacó de frente. Me dijo que por qué lo había denunciado y yo le negué que lo había hecho (...) Me cogió por la espalda, no me dio tiempo para prender la computadora. Lo tenía preparado, él me estaba esperando en la oficina. Su objetivo era matarme por haberlo denunciado", añadió la joven con voz entrecortada.

María Fernández está recuperándose, aún recibe los alimentos vía sonda, sin embargo ya ha comenzado a “probar alimentos”, señaló Daniel Huamán director del nosocomio