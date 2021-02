Un luchador de Muay Thai fue detenido por agentes de la Policía Nacional y serenos tras ser acusado de robar un patrullero que pertenece a la comisaría de Miraflores y conducirlo hasta Barranco. Antes de este hecho, agentes habían acudido hasta su vivienda por una denuncia de alteración al orden público.

Según el parte policial difundido por América Noticias se trata de Sergio Martín Vignati Yori, de 37 años, quien “al parecer se encontraba en presunto estado de drogadicción” cuanto se apoderó del vehículo policial.

Antes de este hecho, los agentes policiales llegaron hasta la vivienda de Vignati, situada en la cuadra 1 de la Av. Benavides en Miraflores, para atender una denuncia por la alteración del orden público. Luego en un descuido, el luchador usó la llave que estaba colocada en una de las puertas del patrullero para subirse al vehículo y huir del lugar.

De inmediato se ejecutó el plan cerco y se logró la detención del luchador en la plaza principal de Barranco. “Testigos, me quieren matar. No he metido golpe a nadie”, gritó Vignati al momento de su intervención. Él permanece en calidad de intervenido en el departamento de Investigación Criminal en Miraflores y en las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público.

El matinal indicó que no es la primera vez que Sergio Vignati Yori es denunciado. En 2015 fue intervenido con una requisitoria en su contra por el delito contra la fe pública. Luego en el 2012 fue denunciado por daño físico y psicológico contra su expareja, y ese mismo año fue acusado de atropellar a una mujer y denunciado por hurto simple.

