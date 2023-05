La municipalidad de Miraflores inició una intensa campaña informativa en calles e instituciones educativas del distrito, orientada a prevenir el acoso sexual de personas mayores a niños y adolescentes por Internet, modalidad que se conoce como grooming.

Durante el último fin de semana, el personal de la gerencia de Desarrollo Humano, del programa “jóvenes al éxito” y la Demuna Miraflores, recorrió el parque Kennedy y el centro comercial Larcomar, para informar y orientar a niños, adolescentes y jóvenes, brindando recomendaciones sobre cómo evitar ser víctima del ciberacoso.

En el parque Kennedy y Larcomar, un equipo municipal inició el reciente fin de semana la entrega de trípticos a niños, adolescentes y jóvenes, en donde se brinda recomendaciones de cómo evitar ser víctima de un groomers o acosador y cómo se presenta el acoso sexual.

Algunos consejos básicos que son compartidos durante las jornadas de orientación son no aceptar a personas desconocidas en las redes sociales, no acceder a citas anónimas y no publicar datos personales en sus medios digitales.

De manera paralela, un equipo de profesionales de la Demuna Miraflores visitó las instituciones educativas Rebeca Carrión, María Nicole y Americano de Miraflores para dictar charlas a estudiantes y profesores sobre el Código de los Niños y Adolescentes y otras normas universales que velan por sus derechos, cuidado, bienestar y salud.

Asimismo, personal de los programas de Educación y Salud Mental de la comuna inició una serie de charlas a padres del Nido Municipal Santa Cruz y a alumnos de los colegios públicos Rebeca Carrión y Manuel Fernando Bonilla sobre esta problemática.

Estas actividades forman parte de una agenda educativa de prevención que tiene como prioridad la salud infantil y el involucramiento de los padres en la prevención del acoso sexual por Internet, bullying y otros problemas que puedan afectar a los menores.

Para denunciar algún caso de acoso sexual infantil, trata de niños o maltrato a un menor pueden hacerlo a través del correo demuna@miraflores.gob.pe o al teléfono: (01) 617-7116. También pueden hacerlo a través de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú, llamando gratis al 1818 o al número: (01) 431 8898.