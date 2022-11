Una joven universitaria salió rumbo al parque para pasear a su mascota y no se percató que un falso repartidor de comida estaba rondando la zona. En un descuido, el sujeto le arrebató el celular. El hecho se produjo en la cuadra 14 de la Av. Alfredo Benavides con Ignacio de la Puente, en Miraflores.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se puede ver cuando la agraviada -confiada del distrito donde reside- saca su teléfono móvil para realizar una llamada. De pronto, el falso repartidor se coloca detrás de ella y en un abrir y cerrar de ojos le quita su celular.

“ No me percaté que el motorizado se quedó rondando. Ha pasado el motorizado y me arranchó el celular. Motorizados así no he visto, después de lo ocurrido he estado fijándome más. Son pocos motorizados sin logo de ninguna empresa, con ese color de casaca rojo con negro”, indicó.

Desesperada, procedió a bloquear su chip y llamó a las entidades bancarias para saber si el delincuente había hecho movimientos extraños en sus cuentas. “El banco BBVA y BCP me dicen que sí, que habían hecho una extracción de dinero físico y en el otro una compra. En el BCP fue una compra de 800 soles y en el BBVA retiraron 700 soles” , reveló.

En otro momento, la joven comentó que no es la primera vez que roban por la zona. “Robaron en el parque, fue de noche y con arma. Golpearon a la persona en la cabeza y lo tuvieron que llevar al hospital”.

Asimismo, otro vecino señaló que el lugar se está volviendo inseguro, por lo que pidió más presencia policial. “Viene uno o dos en moto y roban en la zona. Hace un mes han desmantelado un auto también”.

