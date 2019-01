Así se desarrolla el desmontaje y retiro de las terrazas en la Calle de las Pizzas [FOTOS]

La Municipalidad de Miraflores inició la tarde del jueves el desmontaje y retiro de las terrazas instaladas fuera de los locales de la concurrida Calle de las Pizzas.

Las labores para retirar estas estructuras continúan hoy. El objetivo de la comuna miraflorina es recuperar más de 1,000 metros cuadrados para el peatón que los 23 restaurantes y discotecas se habían apropiado con la instalación de terrazas.

Tras el desmontaje, los locales solo podrán colocar dos hileras de mesas y toldos retráctiles para que en casos de emergencias la evacuación sea más fácil para los clientes y trabajadores.

Carlos Ramírez, gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, declaró al diario El Comercio que la Municipalidad de Miraflores "no va a permitir el funcionamiento (de los locales) en tanto no se levanten las sanciones ni se culmine con el desmontaje de las estructuras que de manera ilegal ocupan la vía pública”.

Ramírez también detalló a dicho medio a futuro se quiere convertir a la Calle de las Pizzas en un boulevard gastronómico, cultural y familiar.

MUÑOZ SE PRONUNCIÓ

Respecto al retiro de terrazas de locales clausurados en la calle de las Pizzas en Miraflores, el burgomaestre manifestó que respeta la medida adoptada por el actual alcalde del distrito. Sin embargo, aclaró que durante su gestión se otorgó licencias a los establecimientos con arreglo a ley.

“No sé qué habrá pasado desde ese momento hasta hoy. No me quiero meter en decisiones del alcalde porque son autónomas. Todas esas licencias fueron dadas durante mi gestión y no habían situaciones para poderlas revocarlas [en ese momento]”, aclaró.