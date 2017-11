Con el ojo izquierdo hinchado y morado quedó una mujer que fue agredida por un conductor en estado de ebriedad tras un incidente vehicular sucedido en Miraflores.

De acuerdo con lo que relató la afectada, identificada como Betty Vargas, el chofer le cerró el paso y luego de que ella lo increpe, este golpeó el automóvil de la mujer. No contento con ello, le propinó un puñete en el rostro.

"Quiero que me ayuden. yo estoy tratando de ponerme hielo en la cara porque si esto no me baja, me van a hacer un corte en el párpado", señaló a América Noticias.

Vargas sentó la denuncia en la comisaría PNP San Antonio. Tras practicársele el dosaje etílico al conductor identificado como Luis Alberto Delgado Carpio, la prueba arrojó positivo. 1.15 gramos de alcohol por litro de sangre tenía el acusado.

El automóvil de Delgado Carpio, según cita el noticiero, es un Chevrolet negro de placa F2R-067. "Me puse delante de él para que no se fugara pero intentó avanzar hasta tres veces", narró la agredida.

La Fiscalía de Miraflores determinó la libertad de Delgado Carpio, respecto al incidente de tránsito. Sin embargo, la denuncia por agresión contra Vargas aún continúa, según la Policía.

América Noticias consignó que Delgado Carpio sería un coronel de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quien fue buscado por el noticiero pero sin encontrar respuesta del denunciado.