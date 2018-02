El ciudadano de nacionalidad jordana, Rahed Amad, agredió a trabajadores del bar La Emolientería, en Miraflores , después de pedirles que bajen el volumen.

"Él quiso atacar a la administradora porque, según él, el volumen espanta a sus clientes. A mi me hizo siete cortes en el brazo, tengo un corte en el pecho, dos cortes en la mano y cuatro cortes en la pierna", comentó el agente de seguridad del bar, Luis Villa Pollo.



La agresión comenzó cuando el desaforado hombre le reventó un jarrón en la cabeza al barman. Cuando Villa Polo actuó e intentó retirarlo, fue atacado con un cuchillo.

Este sería uno de los tantos episodios que tiene asustados a los dueños de los demás comercios en la cuadra 1 de José Gálvez, lugar donde funciona su restaurante de shawarma. El local, que le pertenece a Alberto Pérez, se alquiló a Lizbeth Arébalo Reátegui pero que desde hace 3 meses fue usurpado por el jordano a quien el propietario no sabe cómo sacar. Ha sido amenazado en más de una oportunidad.

"Yo no le alquilo absolutamente nada a él. No tiene ningún tipo de relación conmigo y no sé qué está haciendo en mi propiedad. La señora a quien le alquilé el local no se encuentra actualmente en el país y no sé qué tipo de relación pueda tener con esta persona", señaló el propietario.

Anteriormente también se reportaron otras agresiones. La señora Carmen La Torre tuvo que ser tratada en un hospital luego de intentar cobrarle. "Salió como un toro embravecido, me agarró del brazo izquierdo y me gritó: 'desgraciada, maldita india asquerosa, por Alá que yo te puedo destrozar'".

Rahed Amad cuenta con varias denuncias en la comisaría de Miraflores pero siempre ha salido libre. El dueño del local iniciará un proceso judicial para retirarlo del lugar.