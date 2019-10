Luego que el pasado martes 15, el ciudadano chino Luo Guohui desató una balacera en la urbanización San Antonio, en Miraflores, cumplió con las diligencias de ley y el interrogatorio para conocer los motivos por los que agarró su escopeta y vació alrededor de 50 cartuchos.

Un total de 82 preguntas fueron formuladas en presencia de la fiscal a cargo del caso y el abogado de la defensa. Luo Guohui dijo que disparó con su escopeta porque atentaron contra su casa: “Dispararon contra el vidrio de mi cuarto y respondí a ello”. Aquella noche él mandó a recoger a su expareja e hijo para comer juntos en su casa en Las Moras de la urb. San Antonio, según informó América Noticias.

Luo indicó que conversaba con su primo en la sala y pelearon, “porque él me provocó, porque es mentiroso”; sin embargo, no queda del todo claro los motivos de la discusión, aunque añadió que su primo le pegó "porque me dijo que era mentiroso”.

Atacaron su domicilio

Acusando a su familiar, el ciudadano chino de 33 años sostuvo ante la fiscal que aquella noche su primo le contó que “había una gente que quería hacer daño a mi familia y ese día alguien disparó contra mi ventana por lo que reaccioné, y como no encontré la pistola, cogí la escopeta y disparé”, tras escuchar, en un primer momento más de 10 disparos contra su vivienda. Aunque en una pregunta previa, Luo señaló que solo escuchó entre 3 y 5 disparos.

¿Cuantos disparos realizó?, preguntó la fiscal; “Disparé 2 cajas, cada caja tiene 25”, respondió el investigado.

Intervención policial y de SUAT

Tras la balacera del martes en la madrugada, se intervino a 4 extranjeros, una peruana y un menor de 3 años.

Se informó también que Luo hizo los disparos cuando su pareja intentaba salir de su casa y cuando se le preguntó si antes había discutido con su expareja Tania Merge Quinto, dijo “sí es verdad, pero no hubo episodio de agresión”. Añadió que la denuncia por violencia familiar en su contra indicó “no sé, creo que sí me denunció la madre de mi hijo”.

Luo se encuentra en Peru desde el 2006, llegó a trabajar en la importación y exportación de juguetes. Tiene licencia para portar armas desde hace 8 años y cuenta con 2, una pistola Glock y una escopeta.