El Ministerio de Salud (Minsa) solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte y al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz (Puente Piedra), las investigaciones y auditoría por el caso de un bebé prematuro que estuvo vivo por 10 horas en un mortuorio luego que certificaran su muerte por error.

Asimismo, pidió la verificación de los protocolos médicos en el referido nosocomio y la función por parte de los profesionales de salud, a fin de determinar el nivel de responsabilidad.

Mediante un comunicado, el Minsa indicó que realizó las gestiones de atención médica para proteger la vida del neonato, de 26 semanas de gestación, que fue registrado, inicialmente, por un médico como fallecido.

"Fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja para que reciba la atención especializada debido a que fue identificado con vida en el mortuorio. Pese a los esfuerzos del personal de salud especializado, el menor falleció la noche de ayer", informaron.

La institución lamentó el deceso del menor y puso a disposición toda la información necesaria para las investigaciones que realice la Fiscalía a fin de establecer responsabilidades y sanciones correspondientes.

-Causas del deceso del menor- El Minsa detalló que las causas de la muerte del bebe fueron su condición de prematuridad extrema y bajo peso. Esto habría generado un daño en el sistema nervioso muy intenso y falla en múltiples órganos.

Por ahora, los padres reciben soporte psicológico y asistencial de manera permanente, todo ello cubierto por el Seguro Integral de Salud (SIS).

-Madre del menor exige justicia- ​La mamá del bebé prematuro, Laura Romero, pidió a las autoridades competentes que se realice las investigaciones de manera inmediata a fin de sancionar a los responsables que certificaron, por error, la muerte del menor.

“La doctora me dijo que los latidos de corazón de mi bebito eran lentos y que no iba a vivir. Ahí certificaron su muerte y se lo llevaron al mortuorio hasta que llegó una fiscal, quien se dio cuenta que estaba vivo. No quiero que esto quede así”, declaró la madre a RPP.