El Ministro de Salud, Óscar Ugarte , aseveró que no autorizarán que los jugadores de la Selección Peruana se vacunen con las dosis compradas por el Estado para la población general antes del inicio de la Copa América, a disputarse en el mes de junio. Además indicó que tampoco permitirán que las vacunas de Sinovac donadas por la Conmebol sean usadas por ellos en el Perú pues no cuentan con el permiso correspondiente.

En declaraciones a RPP explicó que “no se pueden romper las reglas” para que los jugadores puedan participar en el certamen. Cabe indicar que la Conmebol ha establecido como requisito ineludible que los participantes estén protegidos contra el COVID-19.

“Acabamos de recibir esa información [de que la vacuna es obligatoria]. La información no se conocía, ahora dicen que es obligatorio me parece un absurdo. Ellos [La Selección] tienen un mecanismo que pueden usar sin afectar el plan nacional. Ellos tienen una donación de vacunas de Sinovac, pero no la pueden usar en el Perú, la pueden aplicar en Chile o Paraguay pero no podemos romper las reglas y autorizar la importación de esas vacunas solo porque las manda Conmebol, eso no se puede hacer”, aseveró.

“No habría justificación [para vacunarlos con dosis del Estado peruano], eso ya lo hemos planteado a la comisión de ética y ha sido rechazada. Si bien es una decisión arbitraria de la Conmebol que no tiene base científica si quieren pueden hacerlo pero no pueden hacerlo haciendo ingresar vacunas que no tienen autorización”, agregó.

El funcionario aseveró que los jugadores pueden ir a un país en el que la vacuna de Sinovac sí esté autorizada e inocularse allí sin problema, pero que en ningún caso harán excepciones de ese tipo dentro del país.

VIDEO RECOMENDADO

A puertas de las elecciones generales 2021, abordamos pasajes memorables de cómo se desarrollaron las jornadas electorales en las últimas décadas, días en que miles de ciudadanos ejercían su deber cívico.