El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el Decreto Supremo 009-2024 SA, que califica como personas con problemas de salud mental a los transexuales, a fin de incorporarlas al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

Para la elaboración de la norma, publicada en el Diario El Peruano, el Minsa se basó en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), vigente en el país, pese a que la OMS la reemplazó en 2022 por el CIE-11, donde se retira la categoría de trastorno mental a la transexualidad y el travestismo.

PROBLEMA

La comunidad LGTBI teme que en los establecimientos de salud se apliquen terapias de reconversión, que “aumentan ansiedad, depresión, suicidio en la población trans”, explicó a Perú21 Percy Mayta, médico investigador de la Universidad Científica del Sur.

“La población trans no tiene acceso al servicio de salud, porque tiene problemas con el DNI, la identidad; en teoría es una forma ‘en buena intención’ de dar acceso. El problema es que usan el CIE-10, que le está diciendo que está enferma; entonces, la comunidad LGTBI, la población trans, se opone y dice: ‘¿Cómo quieres que me acerque al servicio de salud si ya me están diciendo que estoy enfermo por ser trans?’”, explicó Tristán.

El Minsa aclaró, en un comunicado, que la diversidad de género y sexual no son enfermedades: “Por tanto, no deben ser sometidas a las llamadas terapias de reconversión”.

El CIE-10 se mantiene vigente, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, anotó el sector.

MINSA SE PRONUNCIA:

El Minsa emitió un comunicado a través de su cuenta de ‘X’ para manifestarse tras las críticas por el decreto que publicó:

“El Minsa ratifica su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades, en ese marco, expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual en el país”, se lee en el documento.

“La orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituye en sí misma un trastorno de la salud física o mental y, por tanto, no deben ser sometidas a tratamiento o atención medica ni a las llamadas terapias de reconversión, tal como lo establece la Resolución Ministerial 753-2021/Minsa”, añade.

Lee el comunicado completo:

