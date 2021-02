El viceministro de Salud, Percy Minaya, aseguró que el valor de cada dosis de la vacuna de Sinopharm , que viene siendo distribuida y aplicada en el Perú, tiene un valor de cambio bajo, pero que su valor social es sumamente alto, pues es la mejor protección de frente al coronavirus. Explicó que debido a esta situación tomarán medidas de seguridad adicional para prevenir que se extravíen.

“Aunque [cada dosis de la vacuna] tiene un valor de cambio bastante barato, pero el valor social que tiene es altísimo y no debería producirse un hecho de esta naturaleza [robo]. No tengo el valor exacto, no he visto los contratos anteriores de las vacunas, no puedo revelar el monto. Pero estamos hablando de un valor menor a lo que significaría una falta, a un robo de algo que no es ni siquiera un celular, es de menos de 100 soles o 50 soles”, aseveró en RPP.

Frente a esta situación detalló que reforzaran la comunicación entre los representantes del Minsa y las autoridades locales, a din de garantizar de que la distribución se realice correctamente y con la fiscalización adecuada.

“Como medidas de protección adicional estamos poniendo, como parte de las iniciativas, que en muy corto tiempo haya una comunicación previa a la llegada a las autoridades, tanto de Defensoría y autoridades locales, para que ellos puedan custodiar el traslado”, agregó.

Vacunas perdidas en Tacna

Al ser consultado por la pérdida de cuatro vacunas de Sinopharm en Tacna, caso revelado por la Contraloría, el viceministro aseguró que ya tienen pleno conocimiento del caso pero que los detalles de la desaparición están todavía en investigación.

“Se desconocen los detalles y está en investigación cómo es que pueden haberse sustraído las cuatro dosis. Se hizo la denuncia policial correspondiente y se puso de conocimiento en la Contraloría que ha hecho público esto”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: 79% teme volver a contagiarse