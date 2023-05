Medicina preventiva. Esa es la estrategia que empleará la campaña Chequéate Perú, promovida por el Ministerio de Salud (Minsa), que el lunes 15 de mayo fue oficialmente lanzada, y cuyo objetivo es atender a un millón de personas en todo el país hasta el 21 de mayo.

Esta iniciativa está dirigida, principalmente, a aquellas personas que no tengan un mal preexistente y que, por diversos motivos, no acuden a los establecimientos de salud. También a aquellos asegurados con demandas que no han sido satisfechas.

Con este fin, todos los establecimientos del primer nivel de atención ofrecerán un conjunto de servicios prestacionales, para detectar oportunamente enfermedades prevenibles como hipertensión, diabetes, obesidad, tuberculosis, VIH, cardiovasculares, oncológicas, renales, sífilis, hipotiroidismo, riesgos obstétricos y neonatales, así como las vinculadas a la salud mental.

“Tenemos que trabajar intensamente para tener a nuestra población sana y segura, además de brindarles la atención que requieran en cada una de las etapas de vida”, manifestó la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien participó en la presentación de la mencionada campaña, realizada la mañana de ayer, en el Campo de Marte.

Para conocer a qué centro de salud puede acudir, solo debe llamar gratuitamente a la Línea 113, opción 2. Chequéate Perú forma parte de las actividades que realiza el Minsa por la Semana Nacional de la Prevención.

DATOS:

Según un estudio de GFK, 3 de cada 10 peruanos se realizan chequeos preventivos.

En la web del Minsa figuran los establecimientos que participan en la campaña.