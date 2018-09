El ministro de Turismo y Comercio Exterior, Rogers Valencia, indicó que no considera un gasto el pago de Promperú por el videoclip 'Mañana' del cantante Carlos Vives . Al contrario, lo toma como una inversión que se recuperará con creces.

El ministro Valencia sostuvo hoy durante una entrevista en ATV que el Perú debe tener un nivel de atención para generar ingresos económicos.

“No es un gasto, no se gasta, se invierte, porque para vender tienes que estar en el mostrador, tienes que estar presente. Segundo, el país necesita mostrar y tener un nivel de atención, pero si no se genera ingresos, crecimiento económico, no tendremos de dónde pagar la educación, la salud o de dónde satisfacer las necesidades”, sostuvo el ministro.

Asimismo, el ministro Valencia informó que el Perú es uno de los países que menos invierte en turismo en Latinoamérica. Por tal razón, considera que se debe seguir mostrando los lugares atractivos e invertir.

“El Perú es uno de los países que invierte menos en Latinoamérica en promoción. El monto que invertimos es el más pequeño de todos los países, siendo uno de los países más ricos en atractivos, en cultura. Hemos nacido en un país bendecido y debe ser mostrado Tenemos que tener orgullo. Estoy completamente de acuerdo, tenemos que prestar atención a un menor con anemia, pero si uno no genera la plata, de dónde sacamos”, puntualizó.

Por último, el titular del sector turismo, informó que espera que el alcance de difusión del video de Carlos Vives sea visto por 350 millones de personas y que 30 mil turistas gasten 600 dólares por persona.

“El turista latinoamericano se motivará con este viaje, pero no es solo eso, es el posicionamiento del nombre. En este año se espera llegar a 15 o 18 millones de dólares por ventas a consecuencia de este video. El video va a continuar alojado (en YouTube) y eso va a crecer”, indicó.

La directora de Comunicaciones e Imagen País de Promperú, Isabella Falco, confirmó el martes que dicha institución firmó un convenio de US$1 millón con Sony Music por dos campañas que incluyen un video del cantante Carlos Vives y otro video con un artista anglosajón. El videoclip 'Mañana' muestra zonas turísticas de la ciudad de Lima.