El nuevo ministro del Ambiente, Modesto Montoya, señaló este lunes que la empresa Repsol “no hace nada por limpiar” el petróleo derramado hace un mes y “aparentemente están buscando algún indicio o razones para liberarse” de la responsabilidad.

“Lo que yo veo es que [la empresa] no hace nada para limpiar y por eso es que a través de la OEFA se esta multando ya por no haber cumplido con esa limpieza”, señaló en Canal N.

[EN VIVO] Ministro Modesto Montoya sobre Repsol: No hace nada por limpiar y aparentemente están buscando razones para salirse. Ellos son culpables. pic.twitter.com/iC1w9R3l4I — Canal N (@canalN_) February 15, 2022

El titular del sector aseveró que Repsol es responsable “de todos los males”, es decir del derrame de más de 10 mil barriles de crudo, de no haber limitado el daño, de no haber limpiado a tiempo, de no haber indemnizado a los pescadores, de no limpiar las islas, y que en lugar de limpiar “están buscando análisis”.

En ese sentido recordó que la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), adscrita al Ministerio del Ambiente esta procediendo a las multas.

Como se conoce, la petrolera española Repsol ha presentado una reclamación a los propietarios del petrolero italiano Mare Doricum y sus aseguradoras por el derrame de petróleo en las costas peruanas, ocurrido el pasado 15 de enero.

Fuentes de la compañía indicaron este lunes a Efe que Repsol ha presentado, por medio de sus abogados, una reclamación ante los propietarios del Mare Doricum y sus aseguradoras, que supone el inicio del proceso de cobertura de los daños ocasionados por el vertido.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, evitó responder por cuestionamientos al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y limitó las preguntas de la prensa.