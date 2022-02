El ministro de Salud, Hernán Condori , rechazó que haya promocionado el consumo de agua arracimada a pesar de que existe un video donde explica sus propiedades. “Usted revise mi Facebook y no está”, indicó.

Abordado por la prensa a la salida de una entrevista, Hernán Condori respondió diversas preguntas sobre el agua arracimada y las serias cuestiones que pesan en su contra desde que asumió la titularidad del Ministerio de Salud.

“Si usted va y busca en Google, es agua (el agua arracimada). Yo no lo he promocionado, usted revise mi Facebook y no está, de acuerdo a lo que yo he revisado está como agua para poder hidratarse”, señaló.

Consultado por las renuncias del Equipo Consultivo del Minsa y la del viceministro de Salud Pública, Condori señaló que cuando ingresa una nueva autoridad “todos ponen sus cargos a disposición”.

“Mañana voy a revisar las cartas de renuncia, varios me la han presentado. La cuestión es que si van a renunciar es porque tendrán sus motivos... Tengo amplia experiencia y lo he demostrado en la Selva Central, para nada (renunciaría al cargo)”, indicó.

