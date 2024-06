El Ministerio del Interior anunció que otorgará medidas de seguridad al alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, quien denunció que la organización criminal Los Malditos de Huáscar, que controlan los préstamos del ‘gota a gota’, estarían detrás de una serie de amenazas y extorsiones que viene recibiendo.

También se ofreció seguridad para el cantante loretano Esaud Suárez, líder de la agrupación musical Los Tigres de la Cumbia. Según declaró, desde hace 20 días no puede trabajar debido a que una banda de extorsionadores le viene exigiendo 30 mil soles para no atentar contra su integridad y la de sus hijas.

A través de Twitter (X), el Ministerio del Interior indicó que realiza las investigaciones correspondientes para ubicar, intervenir y detener a los responsables de estos hechos.

Exige presencia del Ministerio Público en operativos Amanecer Seguro

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, solicitó este viernes de manera urgente al Ministerio Público garantizar la presencia de fiscales durante la ejecución del operativo “Amanecer Seguro”, en los diferentes distritos donde se realiza esta estrategia a fin de que los delincuentes sean juzgados de acuerdo a ley.

Juan Santiváñez reveló que uno de los representantes de la Policía ofició al Ministerio Público un documento invitando a participar de las diligencias. Sin embargo, no obtuvieron más que razones para no presentarse.

“Señor Fiscal de la Nación, después de la reunión que tuvimos, la Fiscalía de Prevención del Delito nos acompaño en el primer operativo y luego ya no se aparecieron más en los tres siguientes. No seamos escobita nueva solo para la prensa. Por eso, solicitamos o mejor exigimos la presencia del Ministerio Público para que estos operativos no queden en la captura de delincuentes sino terminen y concluyan en la declaración de prisión de aquellos que delinquen”, aseveró.

Durante el operativo Amanecer Seguro en el distrito de Santa Anita, informó que se detenido a 40 personas por diversos delitos, capturar a 17 requisitoriados, desarticular a 3 bandas delictivas e incautar 26 celulares.

Según dijo, estas acciones se realizan de manera inopinada en los 43 distritos de Lima Metropolitana con el objetivo de combatir a la delincuencia.

Santiváñez remarcó que en los próximos días se ejecutará un megaoperativo a nivel nacional como parte del plan Amanecer Seguro, en donde más de 50 000 efectivos de la policía saldrán a las calles.

