Ministro de Defensa sobre las indemnizaciones por aniego: "No hay un límite de pago, deben estar tranquilos"

José Modesto Huerta Torres, titular del Ministerio de Defensa, en conversación con Radio Nacional, se pronunció sobre los problemas suscitados por la valoración del seguro por las pérdidas de los vecinos afectados por el aniego en San Juan de Lurigancho.

El ministro fue muy enfático en resaltar que no hay un "límite de pago" en las indemnizaciones por las inundación. Además, resaltó que no habrá afectado que se quede sin cobrar el dinero por las pérdidas ocasionadas.

"El día de ayer en la noche, tuvimos con el presidente del directorio de Sedapal. No hay un límite de pago. Las familias deben estar tranquilas. Se hace una valoración de lo que han perdido y el seguro (MAFRE) lo debe reponer mediante un cheque destinado a la familia", señaló en diálogo con Radio Nacional.

Huerta Torres aseveró que las familias afectadas no está obligadas a aceptar o firmar el monto que el seguro les ofrece.

"El seguro se acerca la casa afectada y toma contacto con el dueño de la vivienda. De común acuerdo, llegan ambas partes llegan al monto. Si la familia no está de acuerdo con el monto que precisa el seguro, puede no firmar el acta y reclamar a Sedapal. Solo en el caso que ambos llegan a un acuerdo por el monto, se firma el acta de compromiso y se emite el cheque correspondiente", indicó.

Sobre aquellas personas que aceptaron el monto que se les ofreció sin saber que podían solicitar una valoración más acorde, el ministro resaltó lo siguiente: "He recibido esos reclamos. Los que recibieron el dinero luego de haber firmado y se dieron cuenta que este monto no corresponde por la pérdida, pueden volver a recurrir a Sedapal para que se haga una valoración nueva".

El titular del Ministerio de Defensa no dudó en escatimar que, en caso el seguro no pueda continuar cubriendo las pérdidas de los vecinos, Sedapal se hará cargo.

"He conversado con el jefe de Sedapal. Quiero ser muy enfático para que la población no se alarme. Escuché algunos decir que el seguro tiene un límite y que si se acaba ya no pagarán al resto. En caso eso suceda, Sedapal se hace responsable de pagar la diferencia que no puede pagar el seguro", resaltó.

NO ES UN SOLO PAGO

Huerta Torres también dio a conocer que, por el momento, solo se está iniciando con el pago por pérdidas inmediatas y que después se considerarán las otro tipo de, como de infraestructura.

"No es un solo pago. Pueden recibir un pago por lo enseres, que es la valoración de lo perdido. Luego pueden recibir un pago por los daños a las infraestructuras. Así fue la explicación que nos dio el presidente del directorio de Sedapal", precisó.

¿CÓMO DETERMINARÁN LOS DAÑOS EN ESTRUCTURAS?

Según el ministro, Sedapal ha coordinado con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para que expertos revisen los domicilios afectados y verifiquen las estructuras dañadas

José Huerta también señaló que Sedapal se ha comprometido a resarcir daños de otra "naturaleza" ocasionados por el aniego.

EL AGUA REGRESARÍA EL LUNES

El ministro de Defensa destacó que, este sábado, 300 miembros de las Fuerzas Armadas del Perú vienen realizando abasteciendo de agua las familias de la zona.

"Hoy, las familias de la zona afectada que se han desplazado toda la semana para abastecerse de agua, descansarán. Esperen en sus domicilios, las fuerzas armadas repartirán bidones de agua a todas las cosas, donaciones propias de la familia familia militar", indicó.

De acuerdo a Huerta Torres, con estas acciones al menos 1500 personas (243 viviendas) se verán beneficiadas.

Asimismo, el titular del Ministerio de Defensa indicó que se tiene previsto que se restablezca el servicio de agua potable el lunes.