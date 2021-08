El ministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Torres habló en la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros y se refirió a las rondas campesinas.

“En materia de seguridad ciudadana, vamos conversar con nuestro ministro del Interior Juan Carrasco, hay que trabajar todo, no criticar”, comentó sobre el trabajo en conjunto que intentan realizar las diferentes carteras.

“La Policía no es suficiente, es imposible contar con una Policía eficiente y suficiente para atender la seguridad ciudadana y todos sabemos del peligro que hay en nuestra ciudad”, acotó.

Ministro de Justicia, Aníbal Torres

El ministro señaló que tras la intención de traer las rondas urbanas en Lima, muchos ciudadanos mostraron su inconformidad, pero no brindaron una posible solución.

“Si tienen miedo que las rondas urbanas se conviertan en milicias, pues eso es lo que debemos evitar. Sin embargo, no significa que debemos suprimir el servicio”, sentenció.

Para Torres, sin seguridad ciudadana no habrá progreso y desarrollo de una actividad económica, por lo que habló de una propuesta que realizará y espera se vuelva realidad.

Propuesta de las Fuerzas Armadas a la calle

Asimismo, el ministro Aníbal Torres señaló que propondrá que las Fuerzas Armadas salgan a las calles para colaborar con la seguridad ciudadana.

“Sé que de ahí van a venir las críticas, y lo hacen solo por poner obstáculos. Esto no es extraño en países civilizados, yo he visto en países europeos. Hay tanques en las calles con efectivos, es disuasivo (para los delincuentes)y ¿por qué no hacerlo aquí? El fin es protegerlos a ustedes”, concluyó sobre el tema.

