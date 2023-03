Durante su presentación ante el Pleno del Congreso, para someterse a un proceso de interpelación, el ministro de Educación, Óscar Becerra, dijo: “Profeso el más profundo respeto por las mujeres y en especial por las madres peruanas, quienes merecen toda mi admiración”.

Sobre las expresiones dadas sobre un grupo de madres aimaras que llegaron a Lima para participar en las protestas, que sembraron el caos en la capital, aseguró: “Quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aimaras mis expresiones tenían por objeto manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas y la indignación que me produjo el ver los expuestos al peligro”.

Afirmó que su principal preocupación como ministro de Educación, padre, abuelo y ciudadano “es la protección de los derechos de los niños y niñas del Perú”. Indicó que desde su sector seguirá impulsando “los valores como la tolerancia la igualdad el respeto al otro y a la diversidad, tal como está establecido en el currículo nacional”.

Enfatizó que jamás hizo referencia a las madres peruanas “que estuvieron haciendo ejerciendo su derecho a la protesta”. Acotó que tampoco cuestionó “el legítimo derecho a esa protesta”. Reiteró que su preocupación se centró “en la protección de la salud integridad física emocional y la vida de los niños y niñas que son llevados a las marchas”.

El principal motivo de esta interpelación son las declaraciones que brindó el ministro Becerra, el 6 de marzo, tras una marcha realizada en el centro de Lima, en la que participaron un grupo de madres aimaras, las que fueron rociadas de gas lacrimógeno por miembros de la Policía.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. ¿Se les puede llamar madre a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, sostuvo en aquella oportunidad.