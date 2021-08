Ante una posible tercera ola de contagios de la COVID-19, el ministro de Salud, Hernando Cevallos , no descartó una nueva cuarentena al afirmar que se tomarán las medidas necesarias en la población. “Si la tercera ola de contagios impacta gravemente, se tomarán las medidas necesarias en la población, por lo que no se podría descartar totalmente en el futuro una cuarentena”, sostuvo.

“En este momento no está planteada una cuarentena, pero todas las medidas de aislamiento que sean necesarias en función de la evolución de esta pandemia se van a tener que tomar”, declaró el titular de Salud en una entrevista en Exitosa televisión.

El ministro alertó que la tercera ola va a llegar de acuerdo a las investigaciones que viene recibiendo de parte de los expertos del Minsa que señalan que esta situación sería “agresiva” por lo que mostró su preocupación.

“Veremos el impacto y la vinculación de ir frenando la pandemia con lograr la reactivación económica, eso está clarísimo. Por eso es la preocupación frente a esta pandemia que no nos golpee mucho y nos permita tener un camino de reactivación económica”, manifestó.

Indicó que por ello es importante vacunar a la mayor población posible. “En el caso de que esta ola de la pandemia nos golpea y no podemos contenerla porque la población no está correctamente vacunada, porque los establecimientos de salud no tienen la capacidad de contención que quisiéramos, pues sí, efectivamente esto va a golpear las posibilidades de la reactivación económica”, añadió.

“Esto ya lo venimos señalando hace un tiempo atrás, lo que significaría una tercera ola con una población todavía muy escasamente vacunada, porque estamos en el 16% de la población vacunada en nuestro país y con los servicios de atención médica primaria todavía bastantes débiles”, indicó.

Por ello, invocó a la ciudadanía a participar en las jornadas de vacunación contra la COVID-19 a nivel nacional. “La gente todavía no entiende la magnitud de esta posibilidad (de una tercera ola), de un enorme golpe sanitario. La cantidad de pacientes afectados que podemos tener, graves y fallecidos”, aseveró.

