El Ministro de Defensa, Walter Ayala, explicó este miércoles ante la Comisión de Justicia los criterios adoptados para establecer que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) presten apoyo a la PNP por el plazo de 30 días calendarios en Lima y Callao.

“Las circunstancias son porque la inseguridad ciudadana se ha desbordado. Lamentable que día tras día haya sicariato en todo lugar. Se hace, pero lo que se hace digamos no cubre la expectativa de la población. Esto es de público conocimiento, lo que estoy diciendo lo vemos todos los días en la televisión”, detalló.

“Entonces, si la PNP solicita apoyo, las Fuerzas Armadas no pueden decir que no, uno por el tema moral y por el tema constitucional y legal. La constitución política del Estado dice claramente que las Fuerzas Armadas tienen como misión, no solo la seguridad nacional, sino también la participación en la vida social y económica del país, y autoriza a las FF.AA. muchas veces, inclusive a tomar el control del orden interno cuando existe un estado de emergencia”, añadió el titular del Mindef.

En otro momento, Ayala recordó que las Fuerzas Armadas llevaron agua a los vecinos de San Juan de Lurigancho hace mes y medio atrás cuando se produjo la rotura de una tubería. “Hay mucha especulación, mucho temor que van a matar. Las Fuerzas Armadas ahorita están en las calles. (...) En SJL había necesidad de agua, ¿Quiénes fueron?, las FF.AAA”, señaló.

“El Ejército peruano, mediante la brigada multipropósito y la Marina de Guerra del Perú llegaron con cisternas de agua, comenzaron a regalar agua embolsada. ¿Hay muertos? No hay muertos, más bien hemos apoyado a la población”, aseveró.

ACUERDOS

Por otro lado, el titular del Mindef detalló que cuando la Policía pidió el apoyo de las FF.AA., se llamó al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre, y al comandante general de la PNP, Gallardo, y también al personal técnico.

“Se hizo una mesa de trabajo. Del trabajo conjunto que hicieron ambas instituciones se llegó a varios acuerdos que sí se podía dar el apoyo a la PNP, pero solo apoyo. En ese sentido se llegó a dos clases de apoyo”, indicó.

“Primero era prestar apoyo en instalaciones esenciales para el desarrollo del país públicos-privados pero que prestan servicios públicos como Sedapal, Luz del Sur, otras instituciones donde actualmente hay policías. La idea era que las fuerzas armadas apoyen el cuidado de esas instituciones y los policías salgan a la calle a corretear a los delincuentes. Tenemos más o menos 500 instalaciones que podemos relevar con las FF.AA. que reemplacen a los PNP”, detalló.

Indicó que el otro acuerdo, era realizar cercos perimétricos para que la Policía pueda capturar a los delincuentes, incautar materiales de dudosa procedencia, entre otros.

FF.AA. SALEN A LAS CALLES

El pasado 2 de noviembre, se oficializó la Resolución Suprema N°191-2021-IN, publicada en el Diario El Peruano, que establece que las Fuerzas Armadas prestarán apoyo a la PNP por el plazo de 30 días calendarios.

“Constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la PNP”, se lee en dicha resolución suprema.

