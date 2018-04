A pocos días de haber asumido el cargo, la ministra de Salud ( MINSA ), Silvia Pessah , pidió un plazo de tres meses para que sus propuestas se hagan realidad y se puedan ver cambios sustanciales en el sector que encabeza tras visualizar la situación en centros de San Juan de Lurigancho y Huaycán.

“Les pido un poco de paciencia, estamos todos trabajando. Dennos tres meses para empezar a ver cambios. No será en todo el país, no quiero generar falsas expectativas, pero vamos a empezar en lugares puntuales”, expresó Pessah a ATV.

Vea también Sindicato médico rechaza designación de Silvia Pessah como ministra de Salud

En ese contexto, la titular del ministerio manifestó que su prioridad será la atención de los pacientes a través del modelo de redes; es decir que la asistencia primaria sea en los centros de salud, que pueden cubrir la atención a los pacientes de un 80% a 85%.

Esta primera medida se da debido a que las personas buscan la atención de emergencia en un hospital. Para la ministra, esta situación pasa por un tema de orden "cultural", que trabajarán para ir superando de manera gradual con el propósito de cubrir las expectativas de la población.

En torno a los cuestionamientos de tercerización de servicios de salud, la titular del sector expresó que la anterior gestión, a cargo de la ex ministra Patricia García , hizo lo contrario tras reducir la contratación de servicios.

La ministra pidió no juzgar a todos los funcionarios y trabajadores de salud de la misma forma tras conocer que en Chorrillos, algunos médicos realizan el marcado de su tarjeta con el 'apoyo' de agentes de seguridad.

“Por un grupo de personajes, no podemos juzgar a todo el mundo, hay gente muy trabajadora y sin pedir horas extras lo hacen. Yo me he sentido muy triste con lo que vemos en las últimas semanas”, expresó la titular.