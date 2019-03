Ministerio de Salud: ¿Cuáles son los síntomas de una persona con autismo?

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que en el Perú unas 15.625 personas padecen de trastorno del espectro autista y, de esta cifra, el 90.6% corresponde a menores de 11 años. De ese total, el 81.1% corresponde a varones y el 18.9% a mujeres.



El director de Salud Mental del Minsa, Yuri Cutipé Cárdenas, explicó que el autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdura a lo largo de todo el ciclo vital.

Indicó que los signos que definen la presencia de autismo son la falta de interés por socializar o jugar con otros niños; los pequeños no señalan con el dedo aquello que les llama la atención para compartirlo con los demás; no miran a las personas a los ojos cuando se les habla; su lenguaje es literal (no entienden el contexto de un tema de conversación); demuestran hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva.

También la persona con autismo presenta poca sensibilidad al dolor, comportamientos extraños, repetitivos y auto estimulantes como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o caminar de puntillas, entre otros.

El funcionario indicó que es mejor realizar el diagnóstico en los niños entre los 3 y 5 años para aplicarle terapias adecuadas. Añadió que los casos severos son de fácil diagnóstico porque se muestran los síntomas; en cambio, en los casos leves la identificación del trastorno es más difícil, para ello se requiere médicos con mucha experiencia.

Además, afirmó que, de los 15.625 casos que se atendieron el año pasado, 9.294 son por autismo en la niñez; 702 por autismo atípico, 2.280 por trastorno generalizado del desarrollo no especificado; 882 por Síndrome de Asperger; 732 por otros trastornos generalizados del desarrollo, entre otros.