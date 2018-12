Lorena Álvarez: "La formalización de la denuncia me genera cierta tranquilidad"

“Después de 15 meses recién tienen claro (el Ministerio Público) quién es el agresor”. Esto fue lo que dijo la periodista Lorena Álvarez luego de conocer que la Fiscalía formalizó ayer la denuncia penal contra su ex pareja, el economista Juan Mendoza Pérez, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud (agresión contra integrantes del grupo familiar).

Fue el fiscal José Chipana, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, quien presentó la denuncia y, además, ordenó que se archive definitivamente la acusación que Mendoza había interpuesto contra Álvarez por supuestas lesiones.

El 28 de setiembre de 2017, Lorena Álvarez denunció a su ex pareja en la comisaría de Orrantia del Mar por agresión física y psicológica. Dijo que el economista la había golpeado, jalado del cabello, arrojado al piso y hasta la escupió. Se hicieron diversas diligencias y después de más de 15 meses, recién ayer la Fiscalía formalizó la denuncia.

Lorena Álvarez dijo a Perú21 que durante todo este tiempo ha vivido una verdadera pesadilla, hasta el punto de que tuvo que contratar seguridad personal.

“La formalización de la denuncia me genera cierta tranquilidad, pero hoy más que nunca temo por mi vida. Es una sensación humana, pero eso no me va a amilanar ni evitar que yo continúe en este proceso”, señaló la periodista.

“Creo que estamos empezando a dar un mensaje correcto a todas las mujeres víctimas de violencia. No te tienen que desfigurar, no te tienen que quebrar huesos para que la justicia te crea”, agregó Álvarez.



TENGA EN CUENTA