Luego que la Policía Nacional recapturó al sujeto que intentó quemar a su pareja luego de rociarle gasolina en La Victoria, el Ministerio Público aclaró que la fiscal provincial penal Luz Marina Palacios Gonzáles, de la 3° Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, no dispuso la libertad del agresor Julio César Rojas Mogollón durante la madrugada de hoy.

Asimismo, precisó que la Policía Nacional no comunicó oportunamente el hecho al Ministerio Público. Y que, pese a ello, se actuó de oficio ante la difusión de la noticia en los medios de comunicación.

“Me comuniqué con la Depincri y los policías me dijeron que la señora (Brigitte Flores) dijo que no está afectada y que no amerita detención. Vamos a tomar el caso de oficio para continuar con las investigaciones, la comunicación de la detención se va a dar y las investigaciones para pedir la prisión preventiva”, informó la fiscal Palacios Gonzáles.

Sobre el intento de feminicidio, la víctima Brigitte Flores Luna, no denunció el ataque y declaró que ella y su pareja no estuvieron ‘detenidos’, sino solo ‘intervenidos’.

En las cámaras de seguridad se observa cómo el sujeto roció gasolina de pies a cabeza e intentó prenderle fuego en el cabello, al no conseguirlo, optó por prender una franela que tenía en sus manos, pretendiendo tirárselo. Afortunadamente, la intervención de un joven evitó una desgracia.