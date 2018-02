Ministerio de la Mujer aclaró la denuncia hecha por la empadronadora violada en último censo

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aclaró, a través de un comunicado, que sí brindó atención integral a Jennifer Villanueva, víctima de violación durante el Censo del 2017 , quien denunció haber sido abandonada por las autoridades de dicha cartera.

“Desde el primer momento en que se conoció el condenable acto en agravio de una de las empadronadoras, el MIMP brindó atención integral a la agraviada y a sus familiares a través de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en psicología, servicio social y legal los cuales continúan asistiéndola a la fecha”, se lee en el documento.

Jennifer Villena señaló que la Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer, le ofreció un contrato, que finalmente no se cumplió. Sin embargo, el ministerio desmintió tal aseveración.

“La víctima se desempeñó como proveedora de un servicio de orientación al público del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMP por un periodo de 20 días a través de una orden de servicio, lo que no implica dependencia laboral. Tras el vencimiento de dicha orden, se efectuó el pago correspondiente. En virtud de ello, la ciudadana en mención no mantuvo ningún vínculo laboral con el PNCVFS; en consecuencia, no se produjo ningún despido. Desmentimos tajantemente las versiones sobre un supuesto pedido a la agraviada de no denunciar a la institución en la que prestó servicios como empadronadora”, aclaró.

Además, el documento también señala que ante este tipo de casos el ministerio estará siempre a favor de la víctima acompañándola con las acciones legales correspondientes debido a que el Ministerio “promueve la transparencia y defensa de los derechos de las víctimas de violencia”.