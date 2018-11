Ministerio de Educación e Indecopi intervienen dos colegios informales en Carabayllo

El Ministerio de Educación (Minedu) intervino este lunes, en coordinación con Indecopi, Sunafil y la Municipalidad de Carabayllo , dos colegios privados de nivel inicial que no tenían permiso para operar o funcionaban en un local no autorizado.

El primero de ellos, llamado AllKids, opera sin autorización del Minedu desde hace cuatro años en el jirón Los Laureles, en la urbanización Los Álamos, con un código modular de un colegio de Trujillo. En él estudian 19 niños de 2, 3, 4 y 5 años.

Nancy Fernández, coordinadora de Articulación con Instituciones Educativas Privadas, remarcó que estos hechos irregulares implican el inicio de un proceso administrativo por parte del Minedu y las entidades regionales contra el centro educativo de Trujillo que cedió indebidamente su código modular, así como otro proceso por parte de la Municipalidad de Carabayllo contra el colegio AllKids.

Este plantel, que cobra una pensión mensual de 120 soles, contaba con dos profesoras, cuya situación laboral también será sometida a revisión por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

El segundo colegio intervenido fue Jesús Divino Maestro Redentor, que funciona en un local de dos pisos situado en la calle Úrsula Pereda N° 180, en la urbanización Las Begonias, donde estudian 80 niños en cuatro salones con dos tutoras por aula.

Este plantel no tenía licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil para operar en el lugar, ya que está autorizado para funcionar en otro inmueble.

ALTERNATIVA

​

La funcionaria explicó que los padres de familia podrán acudir a la UGEL 4 para solicitar el traslado de su hijo a una institución educativa, ya sea pública o privada, que cumpla con todas las formalidades de ley, para lo cual el alumno será evaluado a fin de determinar el grado en que debe estar.

Fernández recomendó a los padres de familia que para evitar matricular a sus hijos en un plantel, público o privado, que no cuenta con autorización debe ingresar al portal Identicole, donde encontrarán la relación de colegios autorizados por el Minedu, los niveles educativos que imparten, los turnos y la pensión mensual que cobran si son particulares.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) estima que del total de colegios privados de Lima Metropolitana, el 23% es informal y en ellos estudian alrededor de 46 mil alumnos.

Ana Peña, gerente de Fiscalización y Supervisión de Indecopi, indicó que estos locales no se pueden cerrar hasta que finalice el año escolar y pidió a los padres de familia que denuncien a los empresarios que no cumplan con la norma y no brinden servicios idóneos a los consumidores.

Este es la segunda acción de supervisión que se realiza en este año. En la primera, desarrollada en setiembre, fueron intervenidos 48 colegios de San Martín de Porres y San Juan de Miraflores.