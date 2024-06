El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que ya empezaron los cambios de los altos mandos de la Policía Nacional en diversas zonas del país. Además, descartó que el gobierno de Dina Boluarte esté evaluando el pase al retiro del comandante general de esta institución, Víctor Zanabria.

“Hemos procedido inicialmente con la remoción de un oficial general de una región policial y adicionalmente se ha dispuesto ayer la remoción de oficiales coroneles y comandantes. Entenderán que por respeto al debido proceso y a la integridad de esos oficiales no podemos dar mayores detalles. Ya la colectividad conoce sobre todo los lugares donde se han efectuado esos cambios”, reveló.

De otro lado, se refirió al paradero del prófugo Vladimir Cerrón y afirmó que “hace unas horas” obtuvo información sobre dónde se encontraría el líder de la organización política Perú Libre.

“He tenido información del señor Cerrón, he tenido información del sujeto que agredió a la menor en el Caso Mila, he tenido información también sobre quienes faltan en la captura de esta banda criminal que secuestró a la empresaria, por obvias razones no puedo revelar la información que he recibido”, sostuvo.

Amanecer seguro

Desde tempranas horas de este martes, 4 de junio, un contingente policial, encabezado por Santiváñez llevó a cabo, en Los Olivos, un operativo para contrarrestar la delincuencia.

En compañía del alcalde de Los Olivos y el jefe de la Región Policial Lima, el titular del Mininter resaltó que el operativo Amanecer Seguro ha permitido detener a 148 personas por diferentes delitos, la captura de requisitoriados y la desarticulación de bandas criminales.

La institución expresó que para estas acciones, se ha desplegado un total de 2860 efectivos, 436 vehículos y 418 motocicletas, los cuales se desplazan por zonas estratégicas y más álgidas de la capital.

Además, detalló que esta acción se desarrolló, de manera simultánea, en los 43 distritos de Lima.

👮🏽‍♂️🚔 Para estas acciones, la @PoliciaPeru ha desplegado un total de 2860 efectivos, 436 vehículos y 418 motocicletas, los cuales se desplazan por zonas estratégicas y más álgidas de la capital.#AmanecerSeguro pic.twitter.com/xbnmOCXgf6 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) June 4, 2024





Anuncian que 1500 policías pasarán al retiro como medida disciplinaria

El mes pasado, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, anunció que 1500 efectivos pasarán al retiro por medidas disciplinarias.





¿Qué policías pasarán al retiro?

De acuerdo con el alto oficial, quienes pasarán al retiro son los policías agresores.

Remarcó que gran parte de los 1500, han sido denunciados por violencia familiar. Además, afirmó que los expedientes de expulsión ya están en proceso.

“Lamentablemente, la actividad más recurrente es la violencia familiar. Esta violencia generada en espacios internos, es denunciada al 18%, y tampoco la Policía está exenta. Tenemos una gran cantidad de denuncias por violencia familiar y la mayor cantidad de efectivos separados del cargo es por este motivo”, sostuvo el comandante general.

“Se filtran en todas las actividades. Yo creo que es un problema de la sociedad que debemos filtrar”, enfatizó Zanabria Angulo ante la prensa en una actividad en Comas.





