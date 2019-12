El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) indicó que, de acuerdo con una encuesta realizada con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, uno de cada tres peruanos ha sufrido discriminación en el último año.

En un comunicado, dicho sector señaló que los lugares donde se han producido la discriminación son, principalmente, en la calle (28%), en un hospital público o posta médica (16%) y en sus centros laborales (público, 15% y privado, 14%, respectivamente).

“Este sondeo, realizado por IPSOS, también señala que un 12% de los afectados ha tomado acciones al respecto. De ese total, el 36% sostuvo que reclamó, inmediatamente, a la persona que lo discriminó; el 11% buscó información o consejo sobre qué hacer; el 8% reclamó a la institución donde fue discriminado y el 4% formalizó la denuncia”, indicó el Ministerio de Justicia.

Además, señaló que los encuestados reconocen que hay nuevos grupos poblacionales discriminados. El 71% afirma que son los homosexuales, trans y bisexuales; el 70% considera que son las personas con VIH o SIDA; el 64% señala que son las poblaciones indígenas; y el 61% considera que son las personas con algún tipo de discapacidad, entre otros.

Pese a ello, opinan que si tuvieran una empresa no contratarían a una persona que estuvo privada de su libertad (42%), a un extranjero (40%), a un transexual, transgénero y travesti (38%), a una persona con VIH o SIDA (32%) y a alguien con discapacidad intelectual (síndrome de down, autismo, etc.) (31%).

Asimismo, siete de cada diez afirman que no sienten que los derechos humanos estén protegidos; en vista de ello el 94% considera que el Estado debe invertir más en la difusión de estos. Igualmente, el 53% señala que la corrupción es el principal problema que afecta que se respeten sus derechos fundamentales.

El sondeo de IPSOS se realizó entre el 7 y 25 de noviembre pasado, a nivel nacional, a un total de 3,312 personas.