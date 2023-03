Las más de cuatro horas que duró la interpelación al ministro de Educación, Óscar Becerra, no solo sirvieron para que este funcionario exprese “sus más profundos respetos” a la mujer peruana. También permitieron conocer que entre los años 2020 y 2023 fueron separados 14 docentes y personal administrativo de diversas universidades por contar con condenas por terrorismo o apología al terrorismo.

Fue la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) la encargada de emitir las resoluciones respectivas a este personal, señaló Becerra ante el Pleno del Congreso. Asimismo, precisó que se han identificado cuatro mil servicios contratados por consultorías, por los que se pagó S/728 millones entre los años 2012 a 2023.

La relación de estas consultorías fue entregada por el ministro al Parlamento. Dijo, asimismo, que esta información ha sido remitida a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, para que inicie las investigaciones que crea pertinentes.

Becerra inició su exposición expresando su “más profundo respeto por las mujeres y en especial por las madres peruanas, quienes merecen toda mi admiración”. Sobre sus desafortunados comentarios hechos a raíz de una manifestación efectuada en el Centro de Lima, dijo: “Quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aimaras. Mis expresiones tenían por objeto manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas y la indignación que me produjo el verlos expuestos al peligro”.

SON MUCHOS MÁS

Sobre la separación de 14 docentes y personal administrativo ligados al terrorismo, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijo que esta cifra le parece bastante escasa, pues “es un hecho que el Conare y las organizaciones como la Fenatep –creada por Pedro Castillo y vinculada a Sendero Luminoso– tienen una concentración bastante elevada de profesores que, de una manera u otra, simpatizan con la línea de Abimael Guzmán”.

Aseguró que si el Ministerio de Educación (Minedu) cruza información con los planillones del Movadef, va a encontrar más de 14 casos. Recomendó al mencionado sector que se reúna con el Ministerio del Interior (Mininter), para ver qué información se maneja a nivel de las unidades de Inteligencia y de la Dircote. Sugirió que se haga lo mismo con el Poder Judicial y con el Ministerio Público.

“Hay que recordar, también, que Abimael Guzmán nace y surge de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, del movimiento estudiantil. Y como parte de ese movimiento toman contacto con los sindicatos de maestros”, expresó Valdés.

TENGA EN CUENTA

En otro momento, el ministro de Educación, Óscar Becerra, aseguró que ya ha sido distribuido el 100% del material educativo que el sector tenía en sus depósitos.

Reconoció que aún hay artículos por entregar, pero que estos no se encuentran disponibles debido la ineficiente planificación de la administración anterior.

Señaló que ya existe un cronograma de entrega.