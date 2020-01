Ministerio de Educación declara la guerra a colegios privados bamba

Doscientos sesenta y cuatro centros educativos privados –calificados como “colegios estafa”, pues operan sin ningún tipo de autorización– serán cerrados desde hoy por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana como parte de los operativos para erradicar la informalidad en la educación privada.

Estos planteles albergan de dos mil a cuatro mil alumnos, en su mayoría de nivel inicial, dijo a Perú21 el director general de calidad de la gestión escolar del Ministerio de Educación (Minedu), Daniel Anavitarte.

Estos colegios estafa fueron detectados durante diversos operativos. Se ubican, principalmente, en los conos norte y sur de la capital. No se dio a conocer sus ubicaciones para no alertarlos. Para llevar a cabo esta acción, el Minedu ya cuenta con las herramientas necesarias, contenidas en el Decreto de Urgencia N° 002-2020 publicado ayer en El Peruano.

Anavitarte adelantó que las clausuras se realizarán con el apoyo del Indecopi, Sunafil y de la Fiscalía. Los alumnos de estos locales, añadió, serán acogidos por otros centros que sí tienen autorización.

El funcionario sostuvo, además, que otros 1,579 centros educativos que albergan a más de 40 mil alumnos operan “con cierto tipo de informalidad”. De ellos, 1,315 tienen autorización para dictar en determinado nivel, pero luego expanden su infraestructura y sus servicios sin contar con los respectivos permisos.

Adelantó que los promotores de estos locales escolares recibirán asistencia técnica para que se formalicen.

Recomendó a los padres de familia que ingresen a http://identicole.minedu.gob.pe, para conocer la real situación de un centro educativo. “Si no figura en este portal, ese centro educativo no existe. El padre de familia puede denunciar al plantel no autorizado para que el Minedu tome acciones”, indicó.

FUERTE EXPANSIÓN

Durante una reunión con periodistas de diversos medios de comunicación, Anavitarte explicó la fuerte expansión del mercado privado en la educación básica. Así, en el periodo 1998-2018, la matrícula en instituciones particulares creció 92% y el número de locales se incrementó en 57%. En Lima Metropolitana, la matrícula en instituciones educativas privadas representó el 48% del total (991,026 estudiantes) en 5,910 locales (75% del total, ver recuadro).

Recalcó que, según el DU 002-2020, las personas naturales o jurídicas que brinden servicios educativos sin la autorización del Minedu serán sancionados con una multa no menor de 50 UIT (S/215,000) ni mayor de 100 UIT (S/430,000).

Establece, asimismo, que al menos 30 días antes del proceso de matrícula se debe informar sobre el monto, número y fecha de pagos de las pensiones, de la matrícula y de la cuota de ingreso. Del mismo modo, se debe dar a conocer sobre aumentos en las tarifas del servicio educativo 30 días antes de culminar el año lectivo.

LA CUOTA DE INGRESO

El Minedu también dispuso la devolución de la cuota de ingreso en forma proporcional al tiempo de permanencia del estudiante en caso de traslado o retiro voluntario del mismo, salvo que el usuario del servicio mantuviera una deuda pendiente de pago.

En dicho caso, el plantel privado deducirá dicha deuda del monto por devolver. Si el estudiante retorna al colegio, la cuota de ingreso debe ser proporcional al tiempo en que este permanecerá en el centro educativo. Los aspectos serán tratados en detalle en el reglamento del DU que saldrá en 180 días.

SABÍA QUE