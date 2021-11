La noche del 12 de noviembre, horas antes de que cerca de 300 mil docentes rindieran la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021 –programada para ayer y hoy– el examen se habría filtrado en redes sociales, con las preguntas resueltas. Ante el escándalo por un hecho sin precedentes dentro de la Carrera Pública Magisterial, el Ministerio de Educación (Minedu) no negó los hechos, responsabilizó al INEI y solicitó la intervención de la Fiscalía.

A través de un comunicado, el sector presidido por Carlos Gallardo –cofundador de la Fenatep, sindicato que busca tumbarse la reforma magisterial y la evaluación docente– indicó que la seguridad de la prueba estaba a cargo del INEI. Es decir, se lavó las manos.

“El 28 de mayo del presente año, el Minedu suscribió un convenio con el INEI para que actúe como operador logístico responsable de la impresión, traslado, aplicación, seguridad y confidencialidad de las pruebas, así como el procesamiento de los resultados”, refirió.

Esta irregularidad no pasó desapercibida por el Congreso, siendo los oficialistas quienes se pronunciaron primero. Hamlet Echevarría pidió a Gallardo “no ser cómplice de este fraude de la venta de exámenes de la evaluación docente”. Mientras que Flavio Cruz denunció la corrupción en el sector y aseveró que “el Minedu se lava las manos con el INEI”. No obstante, Echevarría sirve de nexo entre los dirigentes de la Fenatep –que buscan la suspensión de la prueba para ser nombrados directamente– y el Minedu.

Tenga en cuenta

El Minedu señaló que el 23 de septiembre se hizo la entrega formal, en presencia de notario público, de los archivos digitales de las pruebas para los maestros al INEI, que este tenía que imprimir.