MIMP solicitará al Ministerio del Interior investigar caso de joven que sufrió abuso en colegio religioso

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro , anunció que solicitará que el Ministerio del Interior investigue el caso de la joven Yolanda Paz Tananta, quien denunció que hace 10 años fue víctima de violación sexual por parte de un trabajador de limpieza del colegio Nuestra Señora de la Consolación, en el Rímac.

La titular del MIMP cuestionó el actuar de los policías que en su momento no atendieron la denuncia de la joven cuando, luego de años, decidió denunciar el hecho. Señaló que es necesario continuar trabajando con los miembros del orden para sensibilizarlos en el tratamiento de estos casos.

“Por eso hablaré directamente con ella [víctima] porque quiero saber los nombres [de los agentes]. Voy a pedirle al ministro del Interior que me investigue este caso y a estos policías”, aseveró.

Asimismo criticó las decisiones tomadas por las autoridades de la institución, que al conocer que la menor sufría acoso por parte del denunciado Carlos Alberto Morán Carrasco, le impusieron a la jovencita medidas de conducta.

“La psicóloga y esa directora, por qué no avisaron a los padres de familia. Cómo no puso en alerta. A ella le dijeron que no pase por donde está el agresor en vez de despedir al agresor de manera inmediata”, añadió la ministra Montenegro.

En esa línea, la funcionaria indicó que este caso debe servir como ejemplo para que todos los centros educativos tengan un sistema de cuidado y de prevención ante casos de acoso y violación.

“En la malla curricular a lo largo de todos los estudios [primaria, secundaria, universitario y técnicos] tiene que haber un sistema de medidas preventivas”, dijo.

Gloria Montenegro aseguró que se reunirá con la joven Yolanda Paz Tananta para brindarle todo el apoyo necesario a fin de encontrar justicia. “Las puertas de mi despacho no están bloqueadas ni para ti, ni para las que hayan sufrido casos similares. Las atenderé personalmente”, acotó.

La joven de 25 años denunció que sufrió el abuso en la azotea del colegio religioso. Ante la denuncia, el representante de Nuestra Señora de la Consolación, Roberto Moreno, informó que la institución educativa presentó la denuncia ante la fiscalía ante la 47 Fiscalía Penal de Lima.