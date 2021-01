El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó al Ministerio Público requerir prisión preventiva contra joven que arrastró con su vehículo a su pareja, en Surco, y que ahora fue denunciado por una agresión.

El pasado 16 de enero, las cámaras de segundad de la Municipalidad de Surco registraron el momento en que una mujer termina tendida en el pavimento, luego de agarrarse del auto de su pareja. El hecho ocurrió en la cuadra 1 del jirón Doña Rosa en la urbanización Los Rosales.

En esa ocasión, Marilyn Alexandra Ulloa Vega de 22 años, decidió no presentar una denuncia contra Juan Carlos Valdivia Larrañaga de 29 años. “Tuve muchísimo miedo y dije que no lo iba a denunciar [por el caso de Surco] En ese momento me puse a llorar delante de una enfermera. Todos me decían por qué no lo denuncias y tenía muchísimo miedo porque me había amenazado y habías tenido otras situaciones similares, pero nunca lo había denunciado”, contó.

Sin embargo, la mujer relató que al día siguiente de lo ocurrido en Surco cambió su postura luego que revelara al noticiero América Noticias que nuevamente fue agredida ese día por su pareja cuando acudió a la casa de este situada en Punta Hermosa.

“Doy un paso detrás de él y es donde me empuja a la vereda. Al empujarme le digo ‘qué te pasa. Por qué me haces esto, suéltame’. Y no me soltó. Me dijo que no entraría a su casa y es donde me arrastra por toda la vereda hasta la pista y me hace todo esto [muestra moretones en una de sus piernas y raspones por el lado de las costillas]”, dijo la agraviada.

Tanto ella como su pareja fueron trasladados a la comisaría por este episodio debido a que acusado sostuvo a la Policía que fue una agresión mutua. América Noticias se comunicó con Juan Carlos Valdivia para obtener su testimonio de los hechos, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

Surco | Abogada del SAU solicitó a la @FiscaliaPeru requerir prisión preventiva contra joven que arrastró con auto a su pareja. Ante nuevo hecho de violencia, ampliamos denuncia y solicitamos al Juzgado de Familia otorguen medidas de protección para la agraviada. pic.twitter.com/n67bwQ6xqc — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 18, 2021

De otro lado, la madre de la joven denunció que su hija ha sido agredida por el sujeto en otras ocasiones de las que ya se conoce. “Ya tres veces. En una oportunidad también discutieron. Mi hija iba a sacar su mochila por la ventana del carro. Él sube la luna, aplastándole el brazo a mi hija y maneja a velocidad arrastrando a mi hija”, indicó para Buenos Días Perú.

Dato

Las personas que sean testigos o víctimas de violencia de género, pueden llamar a la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcado el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado además, un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100. Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país