La voleibolista Milagros Moy tras resultó herida de gravedad tras impactar contra un árbol que invadía la vía cuando se desplazaba en bicicleta por los alrededores de la zona del Golf de San Isidro.

La deportista contó a ATV que impactó con el árbol en el momento que giró su cabeza para ver si venía alguna persona, a fin de no atropellarla. Tras ello, quedó tendida en el suelo y con una herida grande en la frente.

Tras ser auxiliada por un transeúnte y una vecina, fue llevada a un centro médico, donde fue sometida a dos operaciones. Milagros Moy contó que en la primera intervención quirúrgica le reconstruyeron la frente y le colocaron 200 puntos, mientras que la segunda fue porque el globo ocular de su ojo izquierdo resultó dañado.

“Tuve una reconstrucción de la frente, me pusieron 200 puntos, me cosieron por dentro y por fuera. El día lunes se me realizó una operación porque tenía fractura de órbita del globo ocular”, indicó.

Milagros Moy dijo que esperaba que la Municipalidad de San Isidro se interese por su caso, pero que no recibió ninguna llamada, pese a que su hermana tuvo comunicaciones con un funcionario de dicha comuna.

“No es tanto por el dinero, sino es más que se preocupen por mí y mi salud, y de repente que me ofrezcan una opción o me hubieran llamado”, expresó.

Milagros Moy indicó que las secuelas podrían haber sido más graves de no haber llevado puesto el casco. Además, indicó que la vecina que la auxilió le contó que en dicha zona eran constantes los accidentes debido a que las ramas del árbol invadían la vía. Aseguró que el árbol fue podado tras conocerse su caso.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Álvaro Vargas Llosa explica opción por Keiko Fujimori en 2da vuelta electoral en Perú