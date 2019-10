La periodista Milagros Leiva volvió a protagonizar un intenso debate en su programa en vivo que conduce. En la edición de este miércoles, la conductora entrevistó al director ejecutivo del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

La conversación que ambos sostuvieron giró en torno a las razones que tuvieron los emergencistas del SAMU para trasladar al Hospital Arzobispo Loayza (Cercado de Lima) a una de las víctimas mortales del accidente de tránsito que produjo la economista Melisa González Gagliuffi en San Isidro .

Carlos Malpica, del SAMU, recalcó que las razones para trasladar de San Isidro a Cercado de Lima al joven Joseph Huashuayo Tenorio (quien perdió la vida en el trayecto) fue porque aquel nosocomio cumplía con todos los requisitos para atender accidentes de tal magnitud.

Malpica subrayó que no estaban seguros que ni las clínicas, ni otros hospitales de los alrededores, se encontraban en condiciones para recibir a los heridos. Por ello, aseguraron irse al Loayza sin consultar antes en los centros médicos cercanos.

Esta postura, para Leiva, no fue suficiente:

“A mí sí me indigna a que a un paciente no lo lleven a un lugar cercano. Y lo que más me indigna es que nos quieran hacer creer que en las clínicas no hay capacidad resolutiva. Porque si no la hay, cierren Sanna y Ricardo Palma, porque esas clínicas son las de las más caras de nuestra capital. Por eso yo no puedo admitir su argumento. Lo lamento”, reclamó indignada.

Para reincidir en su postura, la periodista le preguntó a Malpica: "¿Y no se arrepiente?”, a lo que él contestó: “¿Pero por qué voy a tener que arrepentirme?”. Esta respuesta indignó a Leiva.

“Porque ha perdido tiempo, ha perdido tiempo, pudo haber sido su hijo. Se muere, no importa, pero se muere atendido. ¡Entiéndanlo! Póngase en los zapatos de los padres de Joseph Huashuayo", manifestó ella.

Para finalizar la entrevista, la periodista agradeció los descargos de su invitado, sin embargo, le recalcó que ella considera “un cuento de vaqueros” las razones que argumentó Malpica.

Mira la entrevista completa: