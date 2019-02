Milagros Leiva se disculpa cara a cara con el motociclista Luis D' Angelo en su programa [VIDEO]

Tras el incidente que tuvo la periodista Milagros Leiva con el motociclista Luis D' Angelo en una entrevista en vivo, la conductora ofreció las disculpas del caso en su programa de este viernes por mañana.

El último miércoles, Leiva tuvo una discusión en un enlace con su entrevistado debido a que este no compartía su opinión respecto a si dos personas deben ir en una motocicleta lineal.

"Discúlpeme señor si es que lo he ofendido. No tengo ninguna excusa. Yo no debí cortar el enlace con usted y debí seguir escuchándolo y esa es mi motivación, escuchar a los motociclistas porque la verdad es que yo no los detesto", dijo Milagros Leiva.

La conductora de ATV Noticias agregó que no tiene "justificación alguna" por haber cortado la entrevista abruptamente. "Así haya tocado alguna fibra sensible que me trae malos recuerdos, no tengo justificación alguna. Mi deber como periodista es escucharlo", agregó.

Tras escuchar las disculpas, el motociclista Luis D' Angelo manifestó lo siguiente: "Agradezco tus disculpas, creo que es lo correcto. A partir de aquí, pasamos la página".

Mira el video: